В Самарской области суд отказался смягчить наказание убийце с бейсбольной битой

Волжский районный суд рассмотрел ходатайство находящегося в исправительной колонии № 26 убийцы о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания, сообщили в прокуратуре Самарской области.

В апреле 2017 года мужчина совершил убийство знакомого, нанеся ему более десяти ударов бейсбольной битой по голове. После этого суд вынес ему приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и отправил на 9 лет в колонию строгого режима.

«В период отбывания наказания осужденный неоднократно допускал нарушения режимных требований»,— заявили в прокуратуре.

В итоге суд отказал осужденному в удовлетворении ходатайства.

Алексей Алексеев