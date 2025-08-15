Челябинское УФАС оштрафовало газораспределительные организации на 8,4 млн рублей

Управление ФАС России по Челябинской области за апрель-июнь текущего года оштрафовало газораспределительные организации за нарушения на 8,4 млн руб. За аналогичный период прошлого года сумма санкций составляла 1,11 млн руб., сообщает пресс-служба УФАС.

По данным антимонопольного ведомства, в основном штрафы начислены за нарушение сроков направления договора и техприсоединения жилья к газораспределительным сетям, порядка ответа на мотивированный отказ потребителя, определения и продления сроков в договоре.

Всего с начала 2025 года челябинское УФАС получило 38 жалоб на газораспределительные организации. В прошлом году в апреле-июне было 36 обращений, а в 2023-м — 18.