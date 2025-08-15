Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА

Пожар произошел на заводе в Самарской области в результате атаки БПЛА утром в пятницу, 15 августа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожарные службы Самарской области быстро справились с возгоранием и устранили последствия атаки беспилотников на промышленный объект. Это позволило избежать значительного ущерба и обеспечить безопасность местных жителей.

Утром в пятницу Самарскую область атаковали 13 вражеских беспилотников. Никто не погиб и не пострадал. Аэропорт Курумоч три часа не принимал и не отправлял самолеты. Работа мобильного интернета в регионе ограничена.

Георгий Портнов