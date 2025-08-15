Число застрахованных фермеров на Ставрополье удвоилось за три года

Количество ставропольских аграриев, использующих страховую защиту, выросло с 74 до 163 хозяйств за три года. Об этом заявила Кристина Кливец, начальник отдела корпоративных продаж Ставропольского филиала АльфаСтрахование, на круглом столе «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов», организованном «Ъ-Кавказ» в Минеральных Водах.

Фото: Екатерина Алферова

Площадь застрахованных земель в регионе увеличилась с 537 тыс. га в 2022 году до 955 тыс. га в 2024 году. По словам представителя компании, интерес к агрострахованию в крае продолжает расти — фермеры все чаще рассматривают защиту сельскохозяйственных рисков как необходимый финансовый инструмент.

Страховые полисы позволяют минимизировать потери от заболеваний скота и планировать хозяйственную деятельность. Покрытие включает кражу животных и снижение продуктивности из-за болезней. В 2020 году общая сумма выплат по агрострахованию составила 2 млрд руб.

«В 2024 году АльфаСтрахование открыло в регионе центр экспертизы для поддержки аграриев. Компания помогает не только защищать, но и развивать фермерский бизнес в крае»,— отметила Кристина Кливец.

Тат Гаспарян