В Госдуме разрабатывают запрет на работу курьерами для граждан с судимостью

Госдума работает над законопроектом, который запретит работать курьерами лицам, имеющим судимость за определенные преступления. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, проект также повысит административную ответственность за доставку продуктов без наличия медкнижки.

О каких преступлениях идет речь и когда инициативу планируют внести на рассмотрение, господин Володин не уточнил.

При этом он отметил, что разработка проекта является продолжением поправок, запретивших иностранным гражданам работать курьерами. Такие инициативы на местном уровне приняли уже 32 региона, в том числе Курская, Саратовская, Волгоградская области, а также Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский и Приморский края. Вячеслав Володин напомнил, что у регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения.

Полина Мотызлевская