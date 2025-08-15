В Вольске суд наказал иностранца за неуплату алиментов на содержание двоих детей

В Вольске Саратовской области суд вынес приговор в отношении 28-летнего иностранного гражданина по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант не уплачивал алименты на содержание несовершеннолетних сына и дочери в период с мая 2024 года по март 2025 года. Речь идет о сумме более 288 тыс. руб.

Ранее фигуранта привлекали к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). По решению суда он получил наказание в виде исправительных работ в течение пяти месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов