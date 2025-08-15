МТС AdTech: мессенджер Telegram первым в России охватил 100 млн пользователей

За второй квартал 2025 года в Telegram хотя бы раз зашли 100,9 млн пользователей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование рекламной вертикали МТС (MOEX: MTSS) AdTech. Telegram первым из мессенджеров в России достиг охвата в 100 млн человек за три месяца, указывает издание.

Согласно материалу Forbes, установить точное число пользователей мессенджера сложно из-за некоторых его особенностей. Так, активность в Telegram отличается от поведения пользователей других приложений для обмена сообщениями из-за популярности новостных каналов на платформе Павла Дурова. Помимо этого Telegram часто устанавливают на нескольких устройствах, что также затрудняет подсчет юзеров.

Свое исследование МТС AdTech проводили с помощью машинного обучения. Аналитики пытались вычислить поведение живого пользователя, а не считать уникальные идентификаторы вроде сим-карт. Telegram-каналы в подсчете не учитывались.

По полученным данным, за год аудитория Telegram увеличилась почти на 20 млн человек (+26%). Согласно МТС AdTech, 62% пользователей заходят в мессенджер ежедневно, 90% — пользуются им регулярно в течение месяца.

Из подсчетов аналитиков следует, что Telegram используют около 96% всех пользователей интернета в России. По данным Mediascope, их число составляет 105 млн человек (85% населения). Также согласно Mediasope, аудитория Telegram в июле 2025 года составила 89,8 млн человек, что не сильно расходится с результатами МТС AdTech (92,7 млн человек).