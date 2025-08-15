Четыре участка КРТ выставили на торги в Барнауле за 20,2 млн рублей

АО «Дом.РФ» объявило четыре аукциона на право комплексного развития незастроенных территорий (КРТ) в районе Павловского тракта в Барнауле.

Площадь участков составляет 280,1 тыс. кв. м, 386,1 тыс. кв. м, 413,2 тыс. кв. м и 426,4 тыс. кв. м. Земля находится в федеральной собственности РФ. Начальная стоимость контрактов составляет 2,2 млн руб., 4,4 млн руб., 4,8 млн руб. и 8,7 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 октября 2025 года, следует из данных на портале «ГИС Торги». Договоры КРТ заключаются на 10,5, 11,5, 12,5 и 13,5 лет.

На территории планируется построить многоэтажные жилые дома. Указывается, что подрядчику также предстоит возвести объекты капитального строительства, осуществить благоустройство и озеленение территории. Срок получения разрешения на строительство первого объекта составляет 1,5 года с даты подписания договора аренды.

