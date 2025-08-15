Башкирский оперный театр направит на проект ремонта кровли до 5 млн рублей

Башкирский академический театр оперы и балета на аукционе 26 августа выберет разработчика проекта капитального ремонта кровли своего здания: объекта культурного наследия регионального значения «Дом народный Сергея Тимофеевича Аксакова». Начальная цена контракта — около 5 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Проект необходимо разработать до 15 декабря. Капитальный ремонт планируется провести в этом и следующем годах.

Разработчик должен предусмотреть комплекс обмерных, обследовательских работ для выяснения состояния кровли. Проект должен включать замену покрытия, частичную замену стропил и обрешеток, ремонт системы вентиляции чердака, его освещение, установку дополнительной водосточной воронки с западной стороны, ремонт парапетных труб и венчающего карниза, увеличение слуховых окон и так далее.

Здание, в котором сейчас располагается Башкирский театр оперы и балеты, был построен в 1920 году.

В разные годы дом назывался Дворцом труда и искусств, Домом культуры, а с 1938 года — Башкирским государственным театром оперы и балета.

