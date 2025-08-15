Прокуратура определит виновных в непригодности для жилья нового МКД

Прокуратура Ульяновской области начала проверку фактов нарушении прав граждан — участников долевого строительства жилья, являющихся собственниками квартир в многоквартирном доме (МКД) № 27 на улице Кролюницкого в Ульяновске. Об этом с пометкой «срочно» сообщило в пятницу региональное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото: прокуратуры Ульяновской области Фото: фото: прокуратуры Ульяновской области

О невозможности проживания в недавно сданном в эксплуатацию 23-этажном доме сообщили в соцсетях в минувшую среду жители этого МКД. Они отмечали, что в доме не работают лифты, а также система пожарной сигнализации и дымоудаления, отсутствует водоснабжение, не завершена отделка подъездов, в некоторых местах отсутствуют окна и двери, не закончен монтаж электроснабжения, протекает кровля, не завершено благоустройство придомовой территории. При этом, отмечают жильцы, управляющая компания «Домовой» на их вопросы не отвечает, «хотя за коммунальные услуги уже выставляет платежки».

Разрешение на ввод в эксплуатацию этого МКД было подписано 28 декабря 2024 года главой управления архитектуры и градостроительства мэрии Ульяновска Натальей Гордеевой.

В тот же день, когда жильцы сообщили о своем бедственном положении, на их заявление отреагировало региональное следственное управление СКР, начавшее процессуальную проверку изложенных фактов. В четверг на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший региональному СУ СКР «возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Ульяновской области» и представить доклад о ходе расследования.

Как отмечает облпрокуратура, изначально застройщиком по этому дому была компания «Силен» (ООО), однако вскоре дом стал проблемным, а участники долевого строительства перешли в разряд обманутых дольщиков. Компания была объявлена банкротом, ее бывший директор Анатолий Шмелев приговорен за мошенничество в особо крупном размере к двум годам и 10 месяцам колонии общего режима, с него взыскано в пользу потерпевших более 100 млн руб.

Права застройщика на МКД и обязательства ООО «Силен» перед дольщиками были переданы Ульяновскому областному фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. По решению наблюдательного совета федеральной ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» на завершение строительства дома было выделено более 1,1 млрд руб.

В июле этого года «в связи с отсутствием контроля со стороны уполномоченных органов за устранением строительных недостатков и нарушением сроков передачи ключей от жилых помещений дольщикам» прокуратура области внесла председателю облправительства представление об устранении нарушений закона.

В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки «будет дана оценка качеству и интенсивности проведения подрядчиками ремонтных работ, а также деятельности управляющей компании и специализированной организации по обеспечению работоспособности инженерных систем и лифтового оборудования».

Сергей Титов, Ульяновск