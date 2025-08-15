Пермский девелопер планирует новостройку на месте двухэтажного магазина в Балатово

Пермский застройщик «Родонит-Инвест» планирует возвести жилой дом на месте двухэтажного магазина по ул. Мира, 87. ООО СЗ «Родонит-Инвест» обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на этом участке подзону в девять этажей территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Площадь земли под застройку — 2,2 тыс. кв. м. По этому адресу, согласно 2ГИС, находится двухэтажное здание магазина секонд-хенда и служба доставки «Самокат».

Сейчас участок по ул. Мира, 87, находится в подзоне Ц-2 с высотой застройки шесть этажей. В материалах к заседанию комиссии указано, что «Родонит-Инвест» планирует построить на месте магазина 10-этажный дом, включающий подземный технический этаж со стоянкой. Площадь квартир без учета лоджий и балконов составит 3,6 тыс. кв. м.

«Земельный участок находится в собственности юридического лица, изменения необходимы для строительства многоквартирного жилого дома,— сообщила на заседании комиссии 14 августа представитель краевого минимущества.— Обращаю внимание, что в настоящий момент институт территориального планирования ведет разработку градостроительной концепции улицы Мира». По словам докладчицы, в министерстве предлагают признать общественные обсуждения проекта состоявшимися и отложить вопрос до завершения работы над концепцией улицы Мира.

Глава минимущества Лариса Ведерникова подчеркнула, что проект жилого дома СЗ «Родонит-Инвест» должен вписываться в концепцию улицы Мира, в которой будут учтены и фасадные решения зданий. Министр пояснила, что в разработке концепции участвует региональный минтранс. Работа над ней завершается и, как рассчитывает министр, готовую концепцию институт террпланирования будет готов представить уже на следующем заседании комиссии. Члены комиссии поддержали предложение минимущества об отложении вопроса на следующее заседание.

В сервисе Kartoteka.ru указано, что ООО СЗ «Родонит-Инвест» создано в Перми в 2008 году, директором и учредителем предприятия является Наталия Ярославцева. По данным сайта компании, группа «Родонит-Инвест» работает на рынке более 12 лет. Среди возведенных домов компании объекты на улицах Танкистов, 111, Милиционера Власова, 8, Советской Армии, 82, Подводников, 29, и другие.