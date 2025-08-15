В Самаре будут судить мужчину, ударившего ножом работника сервиса за плохо наклеенное на телефон стекло

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью, все с применением оружия. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в январе 2025 года в торговом центре в Кировском районе. Обвиняемый в ходе конфликта с сотрудником сервисного центра из-за неправильно наклеенного стекла на телефон нанес ему удар ножом, причинив проникающее ранение грудной клетки.

«Довести свой преступный умысел на убийство до конца злоумышленник не смог, так как свидетели преступления вызвали бригаду скорой медицинской помощи, и потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана вся необходимая помощь»,— пояснили следователи.

Убегая с места происшествия, фигурант причинил ножевое ранение очевидцу преступления, который попытался его остановить. Мужчине также понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев