Минпромторг: Россия может ежегодно экспортировать БПЛА на сумму до $12 млрд

Россия обладает потенциалом для экспорта беспилотных авиационных систем (БАС) двойного назначения на сумму от $5 млрд до $12 млрд ежегодно. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

По словам господина Алиханова, наибольший интерес для российского экспорта дронов представляют страны Азии — Индия, Индонезия и Вьетнам. Оценочный объем поставок в регион может достигать 3-8 млн единиц на сумму до $4-9 млрд. Также перспективным рынком является Африка — Алжир, Египет и Судан, куда могли бы поставлять до 1-2 млн единиц на $1-2 млрд. Потенциальный объем импорта в Латинскую Америку оценивается в 0,5 млн единиц на $0,5 млрд.

Антон Алиханов отметил, что рост рынка беспилотников в РФ связан с проведением СВО, и «объем заказов в какой-то момент серьезно снизится». Он добавил, что уже сейчас нужно показать, «как можно технологии, разработанные сначала для войны, использовать на пользу экономики» (цитата по ТАСС).