Сотрудников клиники из Бирска осудили за мошенничество с оплатой по медполисам

Верховный суд Башкирии вынес приговор генеральному директору ООО «Семейный доктор» Артуру Хафизову и его супруге Зульфие Хафизовой, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии. Они признаны виновными в мошенничестве с целью хищения средств территориального фонда обязательного медицинского страхования республики и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Сотрудники УФСБ установили, что подсудимые с 2019 по 2022 годы вносили заведомо ложные сведения о медицинской помощи пациентам, застрахованным в «Семейном докторе» в рамках территориальной программы ОМС. На основании незаконных реестров и счетов на оплату медицинских услуг 156 пациентам медцентр необоснованно получил 448,3 тыс. руб., которые подсудимые выплатили себе под видом зарплаты.

В апреле этого года Бирский межрайонный суд приговорил Артура Хафизова к штрафу в 300 тыс. руб., а его супругу — 200 тыс. руб.

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор до одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год каждому.

Майя Иванова