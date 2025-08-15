За благоустройство территории у пруда Семхоз в Саратове готовы заплатить 4,7 млн

МБУ «Служба благоустройства Кировского района» ищет подрядчика для благоустройства общественной территории у пруда Семхоз в Саратове. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Устройство покрытий проездов и тротуаров требуется на земельных участках, площадь одного из которых составляет 75,2 тыс. кв. м, второго — 134,5 тыс. кв. м. Гарантия на работы составляет 48 месяцев с даты подписания документов о приемке.

Благоустроить территорию необходимо в период с 25 сентября до 25 октября этого года. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,7 млн руб. Извещение о закупке размещено 15 августа. Заявки принимаются до 25 августа.

Павел Фролов