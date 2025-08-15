Общая сумма взяток в деле экс-главы красноярской ГИБДД составляет 1,3 млн рублей

Бывший начальник ГИБДД по Красноярскому краю подозревается в получении взяток на сумму около 1,3 млн руб. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, добавив, что в деле экс-полицейского появился новый эпизод.

По версии следствия, весной 2024 года главный гаишник края освободил красноярца от административной ответственности за нарушение тонировки, удалив из служебной базы данных соответствующую информацию. За эту услугу нарушитель отремонтировал квартиру автоинспектора по заниженной стоимости. Размер взятки составила около 120 тыс. руб. Этот криминальный эпизод стал седьмым в деле экс-главы красноярской ГИБДД.

Как писал «Ъ-Сибирь», бывшего начальника региональной Госавтоинспекции Андрея Сиротинина арестовали в январе 2025 года. Ему инкриминировали получение взяток за выдачу «красивых» госномеров и превышение должностных полномочий в интересах своих знакомых. Одному из них главный красноярский гаишник якобы помог со сдачей теоретического экзамена на водительские права.

Илья Николаев