В Ярославле на 1,5 месяца частично перекроют улицу Советскую

В Ярославле с 18 августа будет перекрыто движение транспортных средств на участке улицы Советской — от улицы Трефолева до Советской площади. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Движение будет перекрыто с 7:00 18 августа и до 24:00 1 октября в связи с проведением ремонта. Напомним, что улицу Советскую будут ремонтировать на участке от Красной до Советской площади. К 30 ноября 2025 года подрядчик отремонтирует проезжую часть, заменит наружное освещение, сделает тротуар, нанесет дорожную разметку и установит ограждения.

Стоимость контракта — 118 млн руб. Работы выполнит ООО «Профиль-Плюс», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», возглавляет депутат Ярославской областной думы Илья Горохов.

Алла Чижова