Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос на 7,4% в январе—июне

Оборот розничной торговли в Удмуртии составил в январе—июне 225,4 млрд руб., что на 7,4% в сопоставимых ценах больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате. Потребительские цены за этот период увеличились на 9,9%. По приросту оборота розничной торговли за год республика заняла второе место в ПФО, уступив Мордовии на 1,9 п. п.

Больше половины оборота, или порядка 126,5 млрд руб., в первом полугодии обеспечили крупные предприятия. На индивидуальных предпринимателей (ИП), торгующих вне рынка, пришлась доля в 26,1%, или 58,8 млрд руб. За год такие ИП нарастили долю на 4 п. п. Остальной оборот в январе—июне был обеспечен малыми предприятиями (15,4%), субъектами среднего предпринимательства (1,9%) и продажей товаров на розничных рынках и ярмарках (0,5%).