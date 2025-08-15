В Уфе с владельца ВАЗ взыскали 300 тысяч рублей за забытый автомобиль

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест», взыскав с владельца ВАЗ 21074 около 300 тыс. руб. Как следует из материалов дела, автомобиль был эвакуирован из центра города и вывезен на штрафстоянку. Собственнику выставили счет за перемещение транспортного средства (сумма составила 2,6 тыс. руб.) и начисляли плату за его хранение по тарифу 40 руб. в час.

Владельцу автомобиля направили претензию, которая осталась без ответа. После учреждение обратилось в суд с просьбой взыскать с нарушителя стоимость услуг эвакуатора и плату за хранение машины в течение 311 дней (на момент подачи заявления — 298,6 тыс. руб.). Исковые требования были удовлетворены.

Наталья Балыкова