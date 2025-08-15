Саммит определился с графиком

Вслед за саммитом на Аляске может пройти отдельная встреча с участием украинского президента и некоторых европейских лидеров, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он выразил надежду, что его переговоры с российским коллегой «пройдут хорошо». Они начнутся, по уточненным данным, в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Это следует из графика, распространенного пресс-службой Белого дома. Сперва президенты России и США встретятся тет-а-тет. Затем состоятся переговоры в расширенном составе, которые продолжатся за рабочим завтраком. На саммите будут присутствовать также глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Встреча пройдет на одной из военных баз Аляски. Чтобы не допустить провокаций, там максимально усилили меры безопасности. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

В Анкоридже все спокойно, разве что суеты стало больше, с некоторым раздражением рассказывают об обстановке в крупнейшем городе штата местные жители. Накануне туда прибыла передовая группа подготовки, а следом — журналисты и члены российской делегации. Седьмая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в 15 минутах езды от города на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. По иронии судьбы, как отмечает Associated Press, на протяжении большей части холодной войны она играла ключевую роль в наблюдении за Советским Союзом. И просто так туда не попасть, рассказал местный житель Анатолий: «Там охрана, все закрыто, как за семью печатями. У меня как-то была доставка на авиабазу. Там есть городок для ее сотрудников, и меня, естественно, не пропустили, потому что нужен специальный пропуск. Там большая взлетно-посадочная полоса, садятся даже большие военные транспортники. Анкоридж — город небольшой, поэтому видно, как это происходит. На западе здесь международный аэропорт, а на севере — авиабаза».

Как отмечают опрошенные Axios эксперты, объединенная база — единственное место на Аляске, которое может обеспечить высокий уровень безопасности саммита, а также защитить участников от демонстрантов, которые собирались пройтись маршем по городу. Впрочем, в самом Анкоридже, по словам местных, ничего не происходит: дороги как ремонтировались, так и ремонтируются, а локальные СМИ упоминали о саммите лишь пару раз на неделе, продолжает местный житель Анатолий: «Никаких украшательств нет. На 4 июля, пожалуй, американских флагов добавляется на улицах, собственно, и все. Хотя их тут и так хватает, на каждом пятом доме они висят».

А вот российских — пока замечено не было. В свою очередь, журналисты, которые уже добрались до Анкориджа, публикуют фото пустынных улиц, берез в местных парках, вышедшего к военной базе лося и кафетерия с говорящим названием «Пельмени». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, саммит пройдет «в символичном месте на фоне 80-летия Победы». Рядом с военной базой Элмендорф-Ричардсон расположено кладбище, на котором захоронены советские летчики, погибшие при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза, напомнила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная: «Это известное место в городе. Если говорить про обстановку здесь, то идет обычная жизнь. Да, есть суета, народу побольше. Мы сейчас занимаемся размещением прибывающих, в том числе и в моем доме. Гостиницу снять летом сложно. Бывает за сезон до 2 млн туристов: одни приезжают на охоту, другие — на рыбалку, посмотреть роскошные фьорды. Это очень дорого, в среднем $3 тыс. на 10 дней».

Власти Аляски называют свой штат перекрестком мира и указывают, что им не впервой принимать высокопоставленных гостей. Правда, чаще сюда все же приезжают сами американцы на летние каникулы, рассказал местный житель Антон Рубцов: «Природа, конечно, здесь прекрасная. Очень красиво, и лето — все-таки самое классное время года, температура доходит до плюс 25 градусов, для Аляски это очень тепло. Часто можно увидеть и дома на колесах из Аризоны, Колорадо, Техаса. Здесь расположены популярные места для рыбалки, хайкинга».

Но, по данным СМИ, запросов об организации выездов Путина и Трампа на природу в Анкоридже не было. На саммит местные жители реагируют неоднозначно. Пока одни планируют демонстрации, другие искренне надеются на позитивный исход этой встречи, рассказал “Ъ FM” бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман: «Я надеюсь, что это приведет к реальным шагам на пути к миру, и что мы сможем закончить эту войну, остановить убийства и помочь как России, так и Украине воссоединить и построить узы дружбы вместо войны. Надеюсь, что это огромный шаг к миру. Видел двух своих друзей из Украины, и они оба выразили надежду, что это приведет к чему-то очень позитивному. Думаю, именно так думают большинство людей».

Впрочем, как указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подписание каких-либо документов по итогам саммита не планируется, и предрекать результаты переговоров, по его словам, было бы ошибкой.

Екатерина Вихарева