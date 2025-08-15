Идею о единой школьной форме поддержали 35% нижегородцев

Введение единой школьной формы в масштабах всей страны поддержива.ют 35% нижегородцев. Еще 23% считают, что форма должна быть индивидуальной для каждой школы. Каждый третий считает, что школьная форма вообще не нужна. Такие данные получил кадровый сервис SuperJob по итогам пороса россиян, который проводился 7-13 августа.

Нижегородские школьники на линейке 1 сентября

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Опрос показал, различия во взглядах сильно выражены у горожан разных возрастов. Молодежь до 35 лет чаще всех против формы (45%) и реже поддерживает единый российский стандарт (20%). Респонденты старше 45 лет самые консервативные: 60% — за единую форму для всей страны, а 6% отрицают ее необходимость.

Родители школьников чаще поддерживают как идею всероссийского стандарта школьной формы (46%), так и уникального комплекта одежды у каждой школы (21%). Отцы выступают за строгий общероссийский дресс-код учеников значительно чаще матерей (55 и 36% соответственно).

С новым ГОСТом для школьной формы, действующим с 1 июля, успели подробно ознакомиться 23% матерей и 10% отцов школьников. Он понравился 21% отцов и 15% матерей.

Андрей Репин