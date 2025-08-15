В Самарской области зафиксировано 15 случаев нарушений правил безопасности на железной дороге
За полгода на территории Самарской области зафиксировали 15 случаев нарушения правил личной безопасности гражданами на железной дороге, которые привели к травмам. Об этом сообщает Куйбышевская магистраль.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Наиболее частая причина происшествий — нахождение на путях в неустановленных местах перед идущим поездом.
В соседней Ульяновской области с января по июнь зафиксировано два случая.