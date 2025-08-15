Глава СКР запросил доклад из Челябинска о нападении на ребенка в автобусе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления ведомства по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения кондуктора на ребенка в автобусе в региональном центре, сообщает пресс-служба СКР.

Об инциденте стало известно из соцсетей. По словам очевидцев, мальчик не оплатил проезд, а на замечание ответил, что уже сделал это. Кондуктор попыталась отобрать его самокат. Судя по видео, мальчик примерно десяти лет после этого оскорбил сотрудницу транспортной компании, и она его ударила. За несовершеннолетнего вступились пассажиры.

Сотрудники управления СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Виталина Ярховска