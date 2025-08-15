Лидерами по росту цен в июле в Прикамье стали тарифы на услуги ЖКХ

В июле 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился в размере 100,8%. Лидерами по росту цен стали тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщает Пермьстат.

Стоимость продуктов питания снизилась на 0,7%. По сравнению с июнем, на 6,8% подешевела вся плодоовощная продукция, продолжали дешеветь яйца (на 12,9% за месяц, на 35,4% с начала года). Одновременно выросли цены на мясо свинины и говядины (на 0,3–1,2%), курицу (на 2,4%), вареные колбасы (на 2,5%), маргарин и масло сливочное (на 1,2%), сыры (на 1,2%), сахар (на 1,2%), чай, кофе, какао (на 1,4%). На 0,9% увеличилась стоимость продукции в сфере общественного питания.

Цены на непродовольственные товары поднялись в среднем на 0,5%. В июле вновь подорожал бензин автомобильный различных марок на 0,1–1,8%.

Рост стоимости услуг составил 3,2%. В июле в Пермском крае произошло заметное увеличение тарифов на коммунальные услуги (на 18,4%). В частности, обращение с ТКО подорожало в 1,6 раза, тарифы на горячую воду и отопление поднялись в пределах 16,4–20%, на водоотведение и холодное водоснабжение — на 16,2–17,7%. Стоимость услуг по снабжению электроэнергией выросла на 12,3%, газоснабжения — на 12%.

Одновременно произошло снижение стоимости услуг в сфере зарубежного туризма (на 1,2%), проезда железнодорожным транспортом (на 1,9%), санаторно-оздоровительных услуг (на 3,9%).