Новосибирский военнослужащий вернулся из украинского плена

Среди 84 российских военнослужащих, возвращенных с территории Украины, есть и новосибирец, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.

Ранее омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. «Скоро они будут дома, проходить лечение и реабилитацию»,— подчеркнула она.

Россия и Украина обменялись военнопленными 14 августа. Обмен прошел по формуле 84 на 84. Объединенные Арабские Эмираты выступили посредниками возвращения из плена российских бойцов.

