Туристы совершили 41,4 млн поездок по России в первом полугодии

За первые шесть месяцев 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок внутри страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред. Он подчеркнул, что развитию внутреннего туризма способствуют меры нацпроекта «Туризм и гостеприимство», и «это способствует достижению цели, поставленной президентом» — доля туризма в ВВП страны должна достичь 5% к 2030 году.

По словам вице-премьера, после сокращения внутреннего турпотока из-за пандемии коронавируса число поездок по стране стабильно растет. В 2021 году их было совершено 66,5 млн (на 40% больше, чем в 2020 году), в 2022 году – 73,1 млн, в 2023-м — 83,6 млн, в 2024-м – 90 млн.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что «растет популярность и менее раскрученных направлений». По его словам, «Сибирский федеральный округ показал прирост на 14,5%, Северо-Западный — на 9,0%, а Дальневосточный — на 7,3%».