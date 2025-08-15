Лавров: у России есть четкая и понятная позиция для переговоров на Аляске

У российской стороны готова четкая позиция для переговоров с США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Многое для сегодняшней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже было заложено во время визитов в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, добавил он.

«Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть позиция: понятная и четкая, — сказал господин Лавров в комментарии «России-24». — Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа».

Встреча президентов состоится в 11:00 по местному времени (22:00 мск) на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. По словам представителей Кремля и Белого дома, центральной темой переговоров станет урегулирование на Украине.