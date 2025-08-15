В Камышине предлагают 32,7 млн за благоустройство площади Павших Борцов

МБУ «Благоустройство» ищет подрядчика для благоустройства объекта «Площадь Павших Борцов» в Камышине Волгоградской области. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы с даты заключения контракта до 15 ноября 2025 года. Гарантийный срок по ним составляет не менее 48 месяцев со дня подписания акта о приемке.

Извещение о закупке размещено 14 августа. Заявки принимаются до 22 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 32,7 млн руб.

Павел Фролов