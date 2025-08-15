В Татарстане задержали главу геологического института за мошенничество

В Татарстане сотрудники УФСБ задержали управляющего директора АО «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых», подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество на 11,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество на 11,5 млн рублей

Установлено, что руководитель организации заключил договоры на сумму более 11,5 млн руб. на исследования месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Как уточнили в пресс-службе УФСБ, исследования не проводились, а денежные средства на работы были выведены в наличный оборот и присвоены задержанным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Диана Соловьёва