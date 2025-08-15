Ликвидацией «зеленых масел» в Ярославле займется предприятие «Росатома»
ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в госкорпорацию Росатом) будет исполнителем комплекса работ по ликвидации объекта накопленного вреда «зеленое масло» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в правительстве Ярославской области.
Фото: Михаил Евраев, Telegram
В этом году ФЭО обследует объект и определит технологии для его ликвидации, в 2026 году начнется проектирование работ, в 2027-2030 годах — планируется ликвидация в рамках проекта «Генеральная уборка».
Ранее министр финансов региона Алексей Долгов сообщал, что на ликвидацию потребуется от 3 до 10 млрд руб.
Отходы бывшего сажевого завода на берегу Волги около Юбилейного моста с так называемыми «зелеными маслами» находятся под землей. Правительство области изъяло земли у собственников для работ по ликвидации накопленного вреда природе.