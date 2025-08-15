Под Саратовом ищут подрядчика на документацию по устранению вреда природе

Администрация Пугачевского района Саратовской области ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Устранить накопленный вред окружающей среде предстоит на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: г. Пугачев, Южная пром. зона, дом 5. Площадь объекта составляет около 643 тыс. кв. м.

Подрядчику необходимо выполнить работы с момента заключения контракта до 17 декабря этого года. Извещение о закупке размещено 15 августа. Заявки принимаются до 25 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 20 млн руб.

Павел Фролов