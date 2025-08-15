Оператор мусорного полигона в Березниках сменил гендиректора

Генеральным директором ООО «Пермский краевой экологический оператор» (100% в собственности правительства Пермского края) назначен Андрей Окунев. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 14 августа. Ранее эту должность занимал Иван Крайнов, который сейчас возглавляет АО «Пермский региональный оператор ТКО». По данным «Ъ-Прикамье», господин Окунев ранее работал в пермском филиале ТГК-9, а также некоторое время занимал пост руководителя проектного офиса АО «ТКО ПРО».

Согласно базе Rusprofile, Андрей Окунев ведет деятельность в Пермском крае с 2004 года. До апреля текущего года он владел 100% долей в ООО «Автопромойл», занимающемся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Сейчас единоличным владельцем и директором общества является Надежда Окунева. Также в марте господин Окунев вышел из состава учредителей ООО «Эколоджи», занимающегося утилизацией отходов бумаги и картона на вторичное сырье.

ООО «Пермский краевой экологический оператор» до 2023 года называлось ООО «Полигон твердых бытовых отходов города Березники» и принадлежало администрации Березников. Компания эксплуатировала расположенный в Березниках мусорный полигон. Осенью 2021 года березниковские власти решили передать компанию в краевую собственность. Выручка общества за 2024 год составила 796 млн руб., чистая прибыль — 323 млн руб.