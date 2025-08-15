В Уфе на время «Дней Армейской культуры» ограничат движение у Советской площади

Из-за проведения «Дни Армейской культуры» — федерального проекта Министерства обороны России — в Уфе введут ограничения движения, сообщает пресс-служба «Башавтотранса» в Telegram-канале.

Отмечается, что с 15 по 30 августа будет перекрыт участок улицы Пушкина (от Цюрупы до Советской), а с 21 по 27 августа — квартал от Советской улицы до Ленина и Советская улица между улицами Заки Валиди и Пушкина.

«Дни Армейской культуры» пройдут в Башкирии с 21 по 27 августа. В Уфе планируют провести более 30 культурных мероприятий: выставки, мастер-классы и деловые встречи. В их числе — III Международный фестиваль классической музыки «Романтика осени», IV Всероссийский открытый конкурс патриотической песни «Время Героев», вечер-посвящение Героям России «Наши Маяки» с участием артистов Центрального академического театра Российской Армии и фронтовых творческих бригад Ленинградского, Центрального и Южного военных округов. Основная тема проекта — «Армия. Культура. Единство».

Майя Иванова