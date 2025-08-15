Тихоокеанские страны взбунтовались разом против всех

Страны—члены Форума тихоокеанских островов, который объединяет 18 государств региона и свыше 20 партнеров по диалогу, решили не приглашать на свой предстоящий в сентябре лидерский саммит никого из внешних партнеров. Это произошло на фоне обвинений в давлении Китая на хозяина мероприятия — Соломоновы Острова — с целью добиться исключения из предстоящей встречи представителей Тайваня, который Пекин считает частью своей территории. В итоге островные государства решили не звать сразу всех внешних игроков, включая сам Китай и Соединенные Штаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Форума тихоокеанских островов (ноябрь 2023 года)

Фото: @forumsec Заседание Форума тихоокеанских островов (ноябрь 2023 года)

Фото: @forumsec

Решение ограничить список участников саммита Форума тихоокеанских островов, который пройдет 1–3 сентября в столице Соломоновых Островов Хониара, исключительно членами блока, не приглашая на него 21 страну—партнера форума, было анонсировано по итогам встречи глав МИДов государств Тихого океана на Фиджи 14 августа.

Как пояснил генеральный секретарь форума Барон Вака, этот шаг направлен на укрепление регионального единства в условиях растущего соперничества мировых держав за влияние в Тихом океане.

«В эпоху усиливающихся геополитических вызовов единство региона — ключевой ресурс, позволяющий нам защищать свои интересы и обеспечивать мир и стабильность»,— заявил генсек.

Во многом путь к финальному решению собраться на этот раз узким кругом без партнеров форума был проложен июльским заявлением хозяина мероприятия премьером Соломоновых Островов Джереми Манеле, который считается сторонником сближения с Китаем, о том, что на предстоящий саммит в Хониаре не будет приглашен Тайвань. Это тут же привело к череде обвинений со стороны соседних стран в том, что такое исключение Тайбэя было продиктовано влиянием Китая. Как отметил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс, давление внешних стран обостряет раскол внутри форума и отдельным государствам приходится балансировать между независимостью и влиянием крупных держав.

Пекин и Хониара действительно активно сотрудничают в сфере безопасности и инфраструктуры. В 2022 году страны подписали договор о безопасности, позволяющий Китаю направлять свои правоохранительные силы на острова по просьбе правительства, а в 2023 году — соглашение о полицейском сотрудничестве, что в Австралии и США тут же сочли прологом к скорому появлению в регионе китайской военной базы. Китай также оказывает помощь Соломоновым Островам в обучении полиции, предоставляет стипендии студентам и участвует в строительстве и ремонте дорог.

Что примечательно, до 2019 года власти Соломоновых Островов, а также Кирибати поддерживали дипломатические отношения с Тайванем. Но разорвали их в пользу официальных отношений с КНР, усилив критику Пекина со стороны Запада в использовании дипломатии «чековой книжки» для переманивания немногочисленных дипломатических союзников Тайваня.

Так или иначе, на этот раз во избежание очередных обвинений в том, что регион прогибается под давлением Китая, сначала в Хониаре, а затем и в остальных тихоокеанских странах решили, что на предстоящий саммит будут приглашены только 18 стран-членов, а диалоговые партнеры, включая США, Китай и Тайвань, приглашений не получат.

Впрочем, и такое решение устроило далеко не всех. Глава новозеландского МИДа призвал «очень осторожно относиться к друзьям», которых, по его мнению, исключать не стоит.

«На Соломоновы Острова оказали внешнее влияние и давление, чтобы они не приглашали определенные страны, и в результате ни одна страна не была приглашена»,— разочарованно признал Уинстон Питерс.

Китайский посол в Новой Зеландии Ван Сяолун на своей странице X между тем возмутился обвинениям в давлении на власти в Хониаре, из-за чего и сам Пекин остался не у дел. «Предположение о том, что мы стремились исключить самих себя из диалога на Соломоновых Островах в сентябре этого года, просто не выдерживает критики,— написал дипломат.— Что касается вопроса о Тайване в связи с Форумом тихоокеанских островов или в ином контексте, мы надеемся, что страны будут соблюдать свои обязательства в отношении единого Китая — как по букве, так и по духу».

Вместе с тем в дипмиссии предпочли не обострять и отметили, что, несмотря на исключение из форума, Китай будет «в меру своих возможностей» продолжать сотрудничать со странами Тихоокеанского региона в рамках договора, заключенного между странами в мае этого года. В частности, упомянуто сотрудничество в таких областях, как климатические инициативы, устойчивое развитие, а также в области образования и культурных обменов.

США также выразили недовольство решением Форумa тихоокеанских островов исключить внешних партнеров.

Представитель Госдепартамента США отметил, что решение приняли вопреки договоренностям между странами. «Мы разочарованы сообщениями о том, что Соломоновы Острова решили исключить диалоговых партнеров, как это было согласовано лидерами тихоокеанских стран в 1992 году»,— сказал представитель. Он также подчеркнул, что США остаются «приверженцами продолжения диалога и открытого сотрудничества» с островными государствами, оставаясь основным партнером форума.

Александр Одиноков