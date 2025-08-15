Объявлен поиск подрядчика для ремонта Комсомольского моста

В Ярославле объявлен электронный аукцион по выбору подрядной организации, которая займется ремонтом проезжей части моста через Которосль в створе Комсомольской площади. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС Закупки».

Начальная цена контракта определена в 25 млн руб. Весь комплекс работ, включающий подготовку, устройство гидроизоляции, ремонт мостового полотна, устройство деформационных швов, должен завершиться до 1 ноября 2025 года. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Итоги аукциона подведут в конце августа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Комсомольский мост был открыт в июле 2018 года. На торжественное открытие приезжал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Работы по реконструкции проводила подрядная организация ООО «Московская Инженерно-Строительная Компания». С подрядчиком был заключен контракт на сумму более 640 млн. руб. В 2020 году на мосту провалился асфальт на пешеходной части. В ходе карточного ремонта в этом году на объекте выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции, с 25 июня мост закрыт для проезда.

Алла Чижова