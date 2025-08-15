«Дональд Трамп надеется на личную харизму»

Дональд Трамп видит своей главной задачей усадить за стол переговоров «двух Владимиров», Путина и Зеленского. При этом, по словам президента США, если он поймет, что в Анкоридже договориться не удается, встреча с российским коллегой быстро завершится. Тем временем агентство Bloomberg пишет о сложностях в российской экономике, что может подтолкнуть Москву к уступкам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что, несмотря на все сложности, стороны попытаются не допустить провала саммита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Агентство Bloomberg выпустило большую редакционную аналитическую статью, посвященную «трещинам в военной экономике Москвы». Суть понятна: ситуация в Российской Федерации совсем не радужная, и это не особенно скрывается даже на официальном уровне. Используются такие термины, как «идеальный шторм», «мягкая посадка», «новые модели роста» и так далее. За несколько дней до саммита на Аляске Владимир Путин по итогам профильного совещания объявил, что трудности есть, но ситуация в национальной экономике устойчивая, власть держит руку на пульсе.

Собственно, к чему все это? Стратегия Дональда Трампа на предстоящих переговорах условно звучит так — «мир в обмен на деньги». Если согласия не будет получено, то РФ ждут новые санкции и, как следствие, возрастание рисков дальнейшей рецессии. Если Москва пойдет навстречу — то инвестиции, совместные проекты, перспектива отмены ограничений при гарантии сохранения территориальных приобретений. Украина при этом остается независимым государством с ориентацией на Запад и, судя по всему, получает соответствующие гарантии безопасности, в том числе и от Америки. Ответ России также понятен — не пытайтесь загнать в угол ядерную державу, будет только хуже. Хаос в экономике не пугает, мы не такие изнеженные, как вы, ничего, потерпим. Хотите дружить, пожалуйста, но давайте вынесем Украину за скобки, ибо это наша сфера влияния, на фронте мы побеждаем. Исторически так складывалось, что рано или поздно сотрудничество с Россией всегда оказывалось востребованным, так что никуда не денетесь, уважаемые бывшие западные партнеры.

Впрочем, это стартовые позиции. Переговоры на то и существуют, чтобы находить компромисс. Пока что достигнуть его не удавалось, возможно, и сейчас этого не произойдет. И тогда в ход идет личная харизма, на что, похоже, очень надеется Дональд Трамп. Я же не Байден, говорит он, это не моя война, я люблю Россию и всячески уважаю ее руководство, считаю его равным себе. И здесь ответ также понятен: придет завтра другой лидер, господин президент, и уважения не станет. Так что документ нужен, чтобы на века расчертить красные линии и всё зафиксировать: статус, положение, сферы влияния, и только потом переходить к таким проблемам, как разоружение, чтобы сохранить мир на планете, мы же великие державы, на нас лежит ответственность, и мы равные партнеры. Можно еще Китай пригласить в качестве третьего участника глобального клуба. Дальше рассуждать нет смысла, пусть каждый сам сделает необходимые выводы о том, насколько возможен компромисс на предстоящем саммите в Анкоридже.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе