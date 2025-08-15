Из Перми открываются прямые авиарейсы в столицу Республики Алтай

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» 22 августа выполнит первый рейс из Перми в Горно-Алтайск. Полеты будут осуществляться каждую пятницу, время в пути составит 2 часа 45 минут на канадских CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев сообщил «Ъ-Прикамье», что рейс открыт по инициативе краевого правительства и является субсидируемым. Он рассчитан на туристов, а также с его помощью пассажиры смогут добираться в другие близлежащие города. Со следующего года в планах властей и авиакомпании сделать полеты частотой два раза в неделю.

«ЮВТ Аэро» также выполняет из Перми рейсы в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару, Ташкент и Усинск. По данным сервиса Aviasales, билет туда-обратно с вылетом в Горно-Алтайск 22 августа и возвращением в Пермь 29 августа обойдется в 22,35 тыс. руб. Тариф включает в себя багаж.