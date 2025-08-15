На рассылку квитанций об оплате капремонта в Башкирии направят до 93 млн рублей
Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в Башкирии на конкурсе 4 сентября выберет подрядчика печати и рассылки квитанций на оплату капремонта на территории республики. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 93,7 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из бюджета региона.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Услуги необходимо выполнять до ноября 2025 года. Исполнитель также должен будет управлять информационной системой региональной программы капремонта, вести претензионную и исковую работу.