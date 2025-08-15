На рассылку квитанций об оплате капремонта в Башкирии направят до 93 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в Башкирии на конкурсе 4 сентября выберет подрядчика печати и рассылки квитанций на оплату капремонта на территории республики. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 93,7 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из бюджета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Услуги необходимо выполнять до ноября 2025 года. Исполнитель также должен будет управлять информационной системой региональной программы капремонта, вести претензионную и исковую работу.

Майя Иванова