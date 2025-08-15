Группа «Развитие» завершит проект КРТ в Авиагородке не позднее 2034 года

В строительной группе «Развитие» прокомментировали свой новый проект комплексного развития территории (КРТ) в Авиагородке. Компания недавно заключила с краевым минимуществом договор о реновации 1,6 га вдоль улицы Карпинского в микрорайоне Авиагородок. В группе рассказали, что реализация проекта будет вестись поэтапно. Согласно договору КРТ, завершить последний этап нужно не позднее 2034 года, но «Развитие» рассчитывает закончить освоение площадки в более сжатые сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

В компании подчеркнули, что сейчас территория КРТ заброшена и используется неэффективно. Помимо строительства жилых домов, застройщик займется капремонтом Норильской улицы в границах будущей застройки, возведет учреждение допобразования, создаст спортивную площадку для жителей микрорайона. «Считаем данную площадку крайне перспективной, так как наши объекты в Индустриальном районе имеют стабильно высокий спрос. Территория имеет хорошую транспортную доступность: ведется реконструкция улицы Карпинского, строительство развязки на перекрестке с шоссе Космонавтов»,— подчеркнули в группе и добавили, что вопрос о реновации соседней площадки, занятой гаражами, находится на стадии обсуждения.

О планах освоения застройщиком «Развитие» территории в Авиагородке стало известно на заседании комиссии по землепользованию и застройке 14 августа. Тогда компания группы ООО «СЗ “Интер-Инвест-Строй”» обратилась в комиссию с заявлением об установлении границы зоны КРТ, ограниченной улицами Карпинского, Рязанской и Самолетной в Индустриальном районе Перми. В этой локации группа возведет комплекс высотой 7–10 этажей, жилой площадью 25,2 тыс. кв. м и соцобъекты.