Пять родников в Ижевске назовут именами участников СВО

Пять родников в Ижевске будут названы именами участников СВО после расчистки водных источников и прилегающей к ним территории от мусора и опавшей листвы, сообщили в горадминистрации. Мероприятия проводятся в рамках нового проекта «Родник героя».

Реализовать проект предложили матери и супруги погибших участников СВО. Расчистку родников в каждом районе города проведут 22 августа, в День государственного флага. Уборкой займутся местные жители и родственники солдат.

«Расчистка источников будет проводиться постепенно,— рассказала замглавы Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова. По итогам обследования 89 городских родников нами и семьями участников СВО были отобраны пять самых крупных».

Родники, включенные в проект, расположены на ул. Оружейника Драгунова, 80, в парке «Березовая роща», за домом на ул. Кирова, 98, между ул. Короткова и ул. Татьяны Барамзиной, а также на ул. Ракетной.