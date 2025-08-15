ЦБ РФ уличил члена совета директоров Ашинского метзавода в махинациях на бирже

Центральный банк России привлек члена совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Михаила Папкина к административной ответственности. Его уличили в использовании инсайдерской информации для совершения сделок по акциям на бирже, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

По данным банка, 12 августа совет директоров Ашинского метзавода рекомендовал общему собранию акционеров впервые за 20 лет выплатить дивиденды в размере 77 руб. за одну акцию. Эта новость спровоцировала резкий рост стоимости ценных бумаг предприятия. Решение о выплате дивидендов директора приняли на заседании еще 9 августа. В этот день Михаил Папкин, обладая инсайдерской информацией, приобрел акции предприятия, а в период 13-19 августа продал их по стоимости, значительно превышающей цену покупки, заявил ЦБ РФ.

Михаилу Папкина направили предписание. ЦБ РФ также потребовал от профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторам торговали приостановить операции по его брокерским счетам.