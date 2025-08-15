Два уфимца обвиняются в серии краж со складов и из офисов

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в краже (чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с февраля 2024-го по февраль 2025 года фигуранты уголовного дела похищали товары и материальные ценности со складов, из ангаров и офисов компаний в промышленной части города.

Ночью обвиняемые взламывали двери не оборудованных охранными системыми помещений или проникали в них через окна. Они похищали оборудование, измерительные приборы, изделия из цветных металлов и так далее.

После очередной кражи машину фигурантов уголовного дела остановили сотрудники ГИБДД и обнаружили в багажнике 70 м похищенного медного кабеля.

Ущерб от совершенных преступлений превысил 700 тыс. руб. Фигуранты уголовного дела признали вину.

Майя Иванова