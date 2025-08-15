Установкой информационных стел в Перми займется компания из Челябинска

Победителем конкурса на покупку и установку навигационных стел на территории Перми в рамках мероприятия по популяризации историко-культурного наследия города признано ООО «Урал Автоматизация». Цена контракта составит 129,8 млн руб.

Как указано в техническом задании, стелы должны представлять собой сборные конструкции из сварного металлического каркаса, облицованные алюминиевым профилем и оснащенные информационными полноцветными 4К LCD-панелями. Всего подрядчик должен изготовить и установить 45 стел на ул. Екатерининской, Ленина, Луначарского, Петропавловской, Пушкина, Сибирской, Комсомольском проспекте и других.

ООО «Урал Автоматизация» зарегистрировано в декабре 2015 года в Челябинске. Основной вид деятельности — оптовая торговля компьютерами и программным обеспечением. Выручка общества за 2024 год составила 322 млн руб. Компания участвовала в роли поставщика в 453 государственных закупках на сумму 4,6 млрд руб.