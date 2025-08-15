В Татарстане два часа действует режим беспилотной опасности

На территории Татарстана с 06:15 введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Мера вводится в случае обнаружения беспилотников, направляющихся в сторону региона. О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

Сегодня утром в Росавиации сообщили о закрытии воздушной гавани в Самаре. Время действия ограничений не уточняется. Сообщение об ограничениях было опубликовано в 04:03, а в 07:24 объявили о возобновлении работы аэропорта Курумоч.

По данным Минобороны, ночью над регионами России было уничтожено 53 БПЛА, семь из них — над Самарской областью.

UPD: в 10:14 режим беспилотной опасности в Татарстане был отменен.

Диана Соловьёва