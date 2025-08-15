Компания из Волгограда займется перевозками пассажиров в Горно-Алтайске

Администрация Горно-Алтайска заключила контракт с ООО «Волгоградский автобусный парк» на обслуживание 11 автобусных маршрутов в 2025-2030 годах. Стоимость договора составила 1,4 млрд руб. Средства предоставит муниципальный бюджет. Информация о сделке размещена на портале госзакупок.

Согласно размещенным данным, заявки на участие в конкурсе принимались с 14 июля по 30 июля 2025 года. Начальная стоимость контракта составляла 1,5 млрд руб. На участие в конкурсе поданы две заявки, одна из которых была отклонена по причине несоответствия участника закупки требованиям.

Победитель должен будет осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа на 11 маршрутах. Общественный транспорт должен быть снабжен оборудованием для подсчета пассажиров, тревожной кнопкой, USB зарядками, системой видеонаблюдения и видеорегистрации, содержится в одном из документов закупки.

ООО «Волгоградский автобусный парк» работает с 2003 года, занимается регулярными перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении. Согласно данным Rusprofile, организация участвовала в роли поставщика в 56 государственных закупках на сумму 32 млрд руб. Выручка компании в 2024 году составила 3,6 млрд руб., прибыль 480 млн руб.

Лолита Белова