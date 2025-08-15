В Забайкалье пресечена контрабанда золота на 61 млн рублей

Следователями ЛО МВД России на транспорте в Забайкалье возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Фигурантами являются двое иностранных граждан 45 и 49 лет.

По данным следствия, иностранцы сначала воспользовались тайником, «расположенным в неустановленном месте на территории Забайкалья». Из него было извлечено 11 слитков золота, которые фигуранты в дальнейшем планировали вывезти в скрытой нише грузового прицепа. В момент оборудования такой закладки их задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Забайкальскому краю. Рыночная стоимость изъятого у них золота превышает 61 млн руб.

Подозреваемые в настоящее время заключены под стражу. Следователи устанавливают иных причастных к контрабанде драгоценного металла.

Влад Никифоров, Иркутск