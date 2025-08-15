Жители Барнаула пожаловались губернатору на ночные гонки дрифтеров

Власти Барнаула предпримут меры против ночных гонок — заездов мотоциклистов и дрифтеров по улицам города. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба мэрии.

Днем ранее прошла прямая линия губернатора Виктора Томенко. В ходе нее жители одного из домов на ул. Сельскохозяйственной обратились с жалобой на шумные гонки в ночные часы и попросили «установить на проезжей части искусственную дорожную неровность». По словам губернатора, «несколько сотен человек не должны терроризировать весь город, нужно подключить полицию, чтобы они поддерживали порядок».

«Гонки устраивают и на проспекте Ленина, и на площади Свободы, и на других городских дорогах. Подробно этот вопрос изучат на расширенном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Не исключено, что пришло время подумать о создании специальной площадки для таких занятий за приделами жилой застройки»,— говорится в сообщении о реакции мэра Барнаула Вячеслава Франка.

Валерий Лавский