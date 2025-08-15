Последний руководитель сети подпольных казино в Иркутске предстанет перед судом

В Кировский районный суд Иркутска передано уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Участие в преступном сообществе» (ч. 2 ст. 210 УК) и «Незаконные организация и проведение азартных игр» (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Иркутской области, она считается последней участницей преступного сообщества, члены которого были осуждены в 2022 году за создание крупной сети незаконных игорных заведений в Иркутске. По версии следствия, иркутянка выполняла функции «ревизора» сети казино. В ее обязанности, в частности входила сверка информации «о вложенных и выданных денежных средствах», составление отчетов о доходах и расходах, «контроль деятельности персонала игорных заведений, а также участие в общих собраниях руководителей».

На протяжении длительного времени подозреваемая пыталась избежать уголовного преследования, для чего «симулировала психическое заболевание, неоднократно обращалась в специализированные медицинские учреждения для прохождения стационарного лечения». Однако по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, «наличие заболевания не было подтверждено».

В августе 2022 года были осуждены шесть организаторов и участников сети подпольных казино. Двум лидерами преступного сообщества назначены наказания в виде 13,5 и 13 лет лишения свободы, остальным сроки от шести лет колонии до семи с половиной лет лишения свободы условно. В суде было установлено, что члены ОПС с 2012 по 2016 годы управляли сетью из семи подпольных казино под брендом «Гудвин». По оценке следствия, размер незаконных доходов за это время составил более 190 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск