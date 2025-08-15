Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Последний руководитель сети подпольных казино в Иркутске предстанет перед судом

В Кировский районный суд Иркутска передано уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Участие в преступном сообществе» (ч. 2 ст. 210 УК) и «Незаконные организация и проведение азартных игр» (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Иркутской области, она считается последней участницей преступного сообщества, члены которого были осуждены в 2022 году за создание крупной сети незаконных игорных заведений в Иркутске. По версии следствия, иркутянка выполняла функции «ревизора» сети казино. В ее обязанности, в частности входила сверка информации «о вложенных и выданных денежных средствах», составление отчетов о доходах и расходах, «контроль деятельности персонала игорных заведений, а также участие в общих собраниях руководителей».

На протяжении длительного времени подозреваемая пыталась избежать уголовного преследования, для чего «симулировала психическое заболевание, неоднократно обращалась в специализированные медицинские учреждения для прохождения стационарного лечения». Однако по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, «наличие заболевания не было подтверждено».

В августе 2022 года были осуждены шесть организаторов и участников сети подпольных казино. Двум лидерами преступного сообщества назначены наказания в виде 13,5 и 13 лет лишения свободы, остальным сроки от шести лет колонии до семи с половиной лет лишения свободы условно. В суде было установлено, что члены ОПС с 2012 по 2016 годы управляли сетью из семи подпольных казино под брендом «Гудвин». По оценке следствия, размер незаконных доходов за это время составил более 190 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все