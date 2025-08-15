На участке под «Пермь-Сити» установят зону комплексного развития территории

На земельном участке по ул. Локомотивной в Перми, реновацией которого займется столичный девелопер «Кортрос», установят границы зоны комплексного развития территории (КРТ). Кроме того, в отношении этой площадки на карте градостроительного зонирования города установят границы незастроенной территории, в отношении которой предусматривается КРТ. С таким заявлением в комиссию по землепользованию и застройке обратилось краевое минимущество. На заседании комиссии 14 августа глава министерства Лариса Ведерникова напомнила, что договор о реновации этого участка площадью 2,5 га уже заключен со структурой «Кортроса».

Члены комиссии одобрили предложение минимущества, и проект решили направить на утверждение в правительство Пермского края.

Напомним, что минувшей весной региональные власти выставили на аукцион право КРТ участка на ул. Локомотивной. На этой земле, на месте бывшего Товарного двора, власти Прикамья несколько лет назад уже собирались возвести высотный комплекс «Пермь-Сити». В июне аукцион признали несостоявшимся, так как к участию в торгах допустили только одного заявителя — компанию «Кортрос-Пермь» — ООО СЗ «Квартал 90». На территории 2,56 га нужно построить высотный многофункциональный комплекс по типу «Пермь-Сити». Площадь МФК составит не менее 50 тыс. кв. м, высота — не более 119 м. В его состав войдут сетевая гостиница 4–5 звезд со спа-зоной и бассейном. В комплексе появятся технопарк, конференц-залы, офисные помещения, апартаменты, торговые помещения, панорамный ресторан и смотровая площадка с фотозоной на верхних этажах.