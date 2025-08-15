Зерну построят склад

Компания из Новосибирска «Байсэл», специализирующаяся на оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, намерена построить в Бийске элеватор для хранения зерна. Инвестиции в проект запланированы в сумме 400 млн руб. Сейчас компания ведет переговоры с властями Алтайского края. Мощность элеватора составит около 15 тыс. т единовременного хранения, что позволит увеличить поставки на внутренний и внешний рынки. Зернотрейдер укрепит экспортные позиции на целевых рынках, считают аналитики. Впрочем, они не исключают проблем с получением земельного участка.

«Байсэл» намерен запустить элеватор в Бийске до конца 2028 года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ «Байсэл» намерен запустить элеватор в Бийске до конца 2028 года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Новосибирский зернотрейдер ООО «Байсэл» планирует построить современный элеватор в Алтайском крае. Как сообщил «Ъ-Сибирь» руководитель компании Вячеслав Хангану, компания ищет подходящий земельный участок. Построить комплекс планируется в Бийске или около него. «Нам важно, чтобы участок находился в непосредственной близости к грузовой железнодорожной станции для эффективной отгрузки зерна в вагонах. Мы планируем инвестировать в необходимую для полноценной работы элеватора инфраструктуру, в частности подвести подъездные железнодорожные пути. Нужен участок площадью 10–15 га. Однако на этом этапе возникает большая сложность: таких участков не много, поэтому мы продолжаем активно искать»,— пояснил Вячеслав Хангану.

ООО «Байсэл» зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году, специализируется на торговле сельскохозяйственным сырьем и продуктами переработки агропромышленного комплекса. Помимо поставок на внутренний рынок предприятие экспортирует зерно в Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Китай. Согласно данным компании, экспортные поставки составляют 71% от общего объема продаж. Доля поставок на внутренний рынок занимает 29%, в 2023-м была 10%. В портфеле продаж доминируют масличные культуры, такие как соя или рапс. Так, в 2023 году их доля составила 74% от общего объема продаж, а в 2024 году — 94%. Согласно данным Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 2,5 млрд руб., прибыль — 67 млн руб.

При благоприятной конъюнктуре компания планирует пустить элеватор до конца 2028 года. Инвестиции в первый этап проекта, по предварительной оценке, составят около 400 млн руб. Реализовывать проект инвестор планирует за счет собственных и заемных средств. Впоследствии сумма может быть увеличена, отметили в компании.

«Нам необходим комплекс для диверсификации рисков, увеличения масштабов отгрузки зерна, вертикальной оптимизации. Это проект перевалки с упором на скорость отгрузки зерна, а не на большую его вместительность для хранения. В любом случае мы предполагаем, что такой проект возьмет на себя только часть от общего объема отгрузок компании в регионе»,— рассказал Вячеслав Хангану.

Помимо плана построить элеватор, также рассматривается возможность инвестиций в парк вагонов-хопперов для перевозки зерна.

«В прошедшем 2024 году мы приобрели два новых вагона, на которых набираемся опыта при минимизации рисков. Если инвестиция будет экономически обоснована, то планируем расширять парк на 10–20 вагонов ежегодно»,— рассказал господин Хангану.

По его словам, вагоны не являются профильным бизнесом компании, однако их наличие позволит выстроить внутреннюю вертикальную оптимизацию. «Доля самообеспечения при этом не превысит 5–10% от общего объема перевозимых предприятием зерновых грузов»,— отметил Вячеслав Хангану.

Элеватор позволит зернотрейдеру укрепить экспортные позиции на целевых рынках, считают эксперты. «Проект “Байсэла” вписывается в более широкий контекст создания “сухопутного зернового коридора” Россия—Китай, при наличии такого объекта у компании отрывается больше перспектив на китайском рынке. Важно также подчеркнуть, что акцент на перевалку с минимальным хранением отвечает современным требованиям рынка, где скорость поставок зачастую важнее объема складских мощностей»,— комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Приобретение вагонов-хопперов усилит логистические возможности компании, что поможет снизить зависимость от сторонних перевозчиков и повысить рентабельность, отмечает эксперт.

Из рисков Илья Жарский выделяет трудности с получением земельного участка, что может привести к переносу сроков ввода элеватора в эксплуатацию, а также к удорожанию конечной сметы проекта, так как следует учитывать постоянный рост цен на стройматериалы. Также проект требует подведения подъездных железнодорожных путей, а значит, значительных инвестиций и согласований с РЖД, что может быть осложнено бюрократическими процедурами.

Следует также учитывать риски, связанные с изменением доходности, колебаниями цен на зерно, а также регуляторными и логистическими ограничениями, указывает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В целом, при благоприятной конъюнктуре, включая стабильные цены на масличные и доступ к заемным средствам по приемлемым ставкам, элеватор будет пущен к планируемому сроку, считают эксперты.

Информацию о совокупной мощности элеваторов на территории Алтайского края «Ъ-Сибирь» в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям оперативно получить не удалось. В 2024 году региональные власти сообщали о планах компании «Благо» построить в Рубцовске элеватор и завод по переработке зерна с объемом вложений около 14 млрд руб.

Лолита Белова